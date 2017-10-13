Подростков-истязателей осудили на 7 лет в Боханском районе
Недетская жестокость наказана. В Боханском районе вынесли приговор подросткам, которые в течение суток истязали своего
Недетская жестокость наказана. В Боханском районе вынесли приговор подросткам, которые в течение суток истязали своего
Инцидент случился апреле в селе Тихоновка. По данным следствия, преступниками стали двое 14-летних школьников. Они напоили своего знакомого самогоном. А затем жестоко избили. Подросток пытался убежать от мучителей, но его поймали. Ночью парня привели в дом на окраине села. Пытки там продолжили — прижигали горящей свечой, били. Утром пострадавшего нашли родственники.
— По приговору Боханского районного суда они были признаны виновными. Им назначено наказание по 7 лет лишения свободы. Которое они будут отбывать в воспитательной колонии, — говорит старший прокурор государственных обвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев.