Подростков-истязателей осудили на 7 лет в Боханском районе

Инцидент случился апреле в селе Тихоновка. По данным следствия, преступниками стали двое 14-летних школьников. Они напоили своего знакомого самогоном. А затем жестоко избили. Подросток пытался убежать от мучителей, но его поймали. Ночью парня привели в дом на окраине села. Пытки там продолжили — прижигали горящей свечой, били. Утром пострадавшего нашли родственники.