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17:01 (мск), источник: Вести Иркутск

Подростков-истязателей осудили на 7 лет в Боханском районе

Недетская жестокость наказана. В Боханском районе вынесли приговор подросткам, которые в течение суток истязали своего сверстника-сироту.

Инцидент случился апреле в селе Тихоновка. По данным следствия, преступниками стали двое 14-летних школьников. Они напоили своего знакомого самогоном. А затем жестоко избили. Подросток пытался убежать от мучителей, но его поймали. Ночью парня привели в дом на окраине села. Пытки там продолжили — прижигали горящей свечой, били. Утром пострадавшего нашли родственники.

— По приговору Боханского районного суда они были признаны виновными. Им назначено наказание по 7 лет лишения свободы. Которое они будут отбывать в воспитательной колонии, — говорит старший прокурор государственных обвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев.

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