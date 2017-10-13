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15:02 (мск), источник: Om1.ru

Горевшую церковь под Омском потушили за полчаса

МЧС рассказало подробности о пожаре в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина.

Пожар в храме, расположенном в посёлке Иртышский Омского района, потушен. Об этом только что сообщило ГУ МЧС по Омской области.

Сообщение о возгорании в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина поступило пожарным в 13:14. На место происшествия выехали 14 сотрудников МЧС на четырёх спецмашинах.

Прибыв на место, первое подразделение застало объятую пламенем кровлю церкви. По оценкам спасателей, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Открытое горение потушили в 13:48. А к 13:49 пожар был полностью ликвидирован.

На пострадавшей от огня кровле обрушился купол. Теперь храму предстоит серьёзный ремонт.

Причины пожара предстоит установить экспертам.

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