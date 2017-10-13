В Краснодаре осудили виновника ДТП с шестью машинами на Мачуги

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что подсудимому назначили шесть месяцев принудительных работ. Отбывать наказание от будет в спецучреждении в Тамбовской области.

Как сообщали Юга.ру, вечером 9 октября 2016 года в Краснодаре произошла авария с участием шести автомобилей — BMW столкнулся с Geely, ВАЗ-2107, Hyundai Accent, Kia Ceed, Toyota Prius. В ДТП пострадали четыре человека. Предполагаемого виновника объявили в розыск, позже он сам сдался полиции. Он рассказал, что сбежал с места ДТП, потому что был в шоке и испугался ответственности.