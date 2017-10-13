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14:54 (мск), источник: Sputnik.by

Потерявшегося на три месяца в лесах жителя Ельска уволили за прогулы

ГОМЕЛЬ, 13 окт — Sputnik. Нашедшийся через три месяца после исчезновения ельчанин Степан Хамутовский вчерашним числом уволен с места работы.

Источник: Sputnik.by

Он и раньше уходил из дома, мог отсутствовать неделю и больше, но всегда возвращался. На этот раз отсутствие затянулось на месяцы: найти Хамутовского удалось благодаря информации грибников. Волонтеры отряда «Симуран» и сотрудники местного РОВД прочесали указанный грибниками квадрат и обнаружили разыскиваемого. С собой у него был котелок и кусок целлофана.

«Нашкодил!»

Сейчас пожилой мужчина приходит в себя после трех месяцев жизни в лесу и пока не настроен общаться с прессой. Отказывается что-либо пояснять и его старшая сестра, сообщившая в милицию о факте пропажи родственника на 18-е сутки после ухода Степана из дома.

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«Да и не будут они вам ничего говорить, есть на то веские причины…» — пояснила местная жительница и согласилась рассказать Sputnik свою версию произошедшего на условиях анонимности.

По ее словам, Хамутовский часто уходил из дома, потому что чувствовал вину перед родней. Его в детстве сильно наказывали, и это, вероятно, отразилось на его душевном состоянии. Когда в этот раз у него спросили, почему он убежал из дома, он так и ответил: «Нашкодил!».

Лесные дары

Выжить в белорусском лесу взрослому человеку несложно, тем более в сезон грибов и ягод, говорит опытный грибник.

«Степан же не только лесными дарами кормился. Не брезговал ссобойками грибников, таскал с огородов ельчан картошку и другие корнеплоды. Лес-то близко от города — около 5 км», — рассказала местная жительница.

По ее версии, Хамутовский просто не хотел возвращаться домой. А там всполошились: вдруг родственник повесился.

«Слава Богу, жив. Плохо только, что без работы теперь остался», — уточнила местная жительница.

Уволили задним числом

Трудился Степан Хамутовский машинистом бульдозера на Ельской передвижной механизированной колонне № 64. В приемной госпредприятия Sputnik сообщили, что вчерашним числом Хамутовский уволен за прогулы.

«Сделать это раньше мы не могли, человек ведь был объявлен в розыск, соответственно, причины его отсутствия на работе неизвестны. Теперь, когда ситуация разрешилась, появились основания для увольнения», — пояснили на ПМК.

На вопрос, переживали ли коллеги по поводу пропажи Степана, на том конце провода ответили «да» с небольшой оговоркой: «Здоровый мужик, ни семьи, ни детей. Что с ним могло случиться?».

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