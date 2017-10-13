Две волгоградки взломали дверь магазина и похитили пиво

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, о взломе двери полицейским рассказал 67-летний местный житель. По его словам, женщины проникли в торговую точку ночью. Волгоградкам удалось причинить ущерб на 400 рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленниц. Ими оказались пьяные местные жительницы 23 и 39 лет. Женщины сознались в содеянном, пояснив, что перед кражей совместно распивали спиртное, а когда алкоголь закончился, отправились в магазин.