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18:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

Две волгоградки взломали дверь магазина и похитили пиво

Две женщины взломали дверь магазина и украли из него четыре бутылки пива в Старополтавском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, о взломе двери полицейским рассказал 67-летний местный житель. По его словам, женщины проникли в торговую точку ночью. Волгоградкам удалось причинить ущерб на 400 рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленниц. Ими оказались пьяные местные жительницы 23 и 39 лет. Женщины сознались в содеянном, пояснив, что перед кражей совместно распивали спиртное, а когда алкоголь закончился, отправились в магазин.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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