В Самаре вынесен приговор двум телефонным мошенникам — 47-летнему Е. и 32-летнему А., обвиняемых в нескольких десятках эпизодов мошенничества каждый, сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчины в апреле-мае 2016 года звонили на произвольно выбранные ими номеров телефонов, людям проживающих в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, и, представляясь их родственниками, сообщали последним, что попали в аварию и им необходимо заплатить деньги от 30 тысяч до 70 тысяч рублей, а соучастник, представляясь сотрудником полиции, подтверждал слова сообщника.