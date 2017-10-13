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15:24 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре вынесен приговор двум телефонным мошенникам

Злоумышленники звонили на произвольные номера и представляясь один родственником, второй полицейским, выманивали от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.

В Самаре вынесен приговор двум телефонным мошенникам — 47-летнему Е. и 32-летнему А., обвиняемых в нескольких десятках эпизодов мошенничества каждый, сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчины в апреле-мае 2016 года звонили на произвольно выбранные ими номеров телефонов, людям проживающих в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, и, представляясь их родственниками, сообщали последним, что попали в аварию и им необходимо заплатить деньги от 30 тысяч до 70 тысяч рублей, а соучастник, представляясь сотрудником полиции, подтверждал слова сообщника.

Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорил Е. к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, А. приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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