В Самаре вынесен приговор двум телефонным мошенникам
Злоумышленники звонили на произвольные номера и представляясь один родственником, второй полицейским, выманивали от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.
Злоумышленники звонили на произвольные номера и представляясь один родственником, второй полицейским, выманивали от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.
В Самаре вынесен приговор двум телефонным мошенникам — 47-летнему Е. и 32-летнему А., обвиняемых в нескольких десятках эпизодов мошенничества каждый, сообщает прокуратура Самарской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчины в
Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорил Е. к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, А. приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.
Приговор в законную силу не вступил.