Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь ректора СПбГУ в Сейме рассказала о преступлениях отца - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО. Стоит вспомнить, что собой представляет эта организация, ее историю и цели
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
СМИ сообщили подробности подготовки убийства Пугачевой
Бом возмущен ответом России на санкции США
СМИ: на Украине сообщили о подготовке гигантского марша на Крым
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
10Учителя при власти
14События недели в фотографиях
14:56 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове четверо детей отравились угарным газом

Первый случай произошел сегодня утром в доме в селе Доброджа Ноуэ Сынджерейского района.

Источник: Actualitati.md

Двое детей 6 и 8 лет лет соответственно отравились угарным газом. По предварительной информации, дети почувствовали себя плохо, а родители вызвали скорую. Скорее всего, несовершеннолетние отравились угарным газом после того, как печь горела всю ночь.

Дети были доставлены в больницу муниципия Бельцы. Все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Еще один случай произошел в самих Бельцах. Жертвами отравления стали 7-летняя девочка и ее 10-летний брат. Дети также доставлены в больницу.

Представители Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций призывают граждан соблюдать правила эксплуатации печей: в частности, проверять их перед использованием, не оставлять их зажженными на ночь и хорошо проветривать помещения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Молдове четверо детей отравились угарным газом
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Пора и часть знать. 601 факт о жителях России
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь