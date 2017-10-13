В Молдове четверо детей отравились угарным газом
Первый случай произошел сегодня утром в доме в селе Доброджа Ноуэ Сынджерейского района.
Первый случай произошел сегодня утром в доме в селе Доброджа Ноуэ Сынджерейского района.
Двое детей 6 и 8 лет лет соответственно отравились угарным газом. По предварительной информации, дети почувствовали себя плохо, а родители вызвали скорую. Скорее всего, несовершеннолетние отравились угарным газом после того, как печь горела всю ночь.
Дети были доставлены в больницу муниципия Бельцы. Все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.
Еще один случай произошел в самих Бельцах. Жертвами отравления стали 7-летняя девочка и ее 10-летний брат. Дети также доставлены в больницу.
Представители Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций призывают граждан соблюдать правила эксплуатации печей: в частности, проверять их перед использованием, не оставлять их зажженными на ночь и хорошо проветривать помещения.