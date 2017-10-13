В Молдове четверо детей отравились угарным газом

Источник: Actualitati.md

Двое детей 6 и 8 лет лет соответственно отравились угарным газом. По предварительной информации, дети почувствовали себя плохо, а родители вызвали скорую. Скорее всего, несовершеннолетние отравились угарным газом после того, как печь горела всю ночь.

Дети были доставлены в больницу муниципия Бельцы. Все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Еще один случай произошел в самих Бельцах. Жертвами отравления стали 7-летняя девочка и ее 10-летний брат. Дети также доставлены в больницу.