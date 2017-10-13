Сразу 4 авто столкнулись на Фруктовой улице в Нижнем Новгороде
Крупное ДТП произошло сегодня днем в областном центре. На Фруктовой улице столкнулись сразу четыре автомобиля.
Крупное ДТП произошло сегодня днем в областном центре. На Фруктовой улице столкнулись сразу четыре автомобиля.
По словам очевидцев, одна из машин выскочила на полосу встречного движения и врезалась в легковой автомобиль. Затем в затор угодили еще две легквушки. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Информации о том, есть ли пострадавшие, пока не поступало. У каждой из машин сильно поврежден бампер.