Доследственная проверка начата по факту избиения экс-директора школы братом мэра Черемхова
По результатам будет принято процессуальное решение.
По результатам будет принято процессуальное решение.
Доследственная проверка проводится по факту нападения депутата Думы Черемхова Сергея Семенова на бывшего директора школы в селе Балухарь Черемховского района Ксению Антипину. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей конфликта. По итогам будет принято процессуальное решение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, что неизвестный автомобилист избил уволенного директора школы деревни Балухарь Черемховского района Ксению Антипину и ее отца 11 октября. Позже выяснилось, что нападавшим оказался брат мэра Черемхова Вадима Семенова, депутат гордумы Сергей Семенов.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что два директора школ в Черемховском районе Иркутской области пожаловались омбудсмену Валерию Лукину на требования агитировать перед выборами. Уполномоченный по правам человека выступил в защиту трудовых прав, обратившихся к нему двух директоров общеобразовательных школ.
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин обратился в прокуратуру