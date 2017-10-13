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17:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Доследственная проверка начата по факту избиения экс-директора школы братом мэра Черемхова

По результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Доследственная проверка проводится по факту нападения депутата Думы Черемхова Сергея Семенова на бывшего директора школы в селе Балухарь Черемховского района Ксению Антипину. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей конфликта. По итогам будет принято процессуальное решение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, что неизвестный автомобилист избил уволенного директора школы деревни Балухарь Черемховского района Ксению Антипину и ее отца 11 октября. Позже выяснилось, что нападавшим оказался брат мэра Черемхова Вадима Семенова, депутат гордумы Сергей Семенов.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что два директора школ в Черемховском районе Иркутской области пожаловались омбудсмену Валерию Лукину на требования агитировать перед выборами. Уполномоченный по правам человека выступил в защиту трудовых прав, обратившихся к нему двух директоров общеобразовательных школ.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин обратился в прокуратуру из-за увольнения директоров школ Черемховского района. Он направил прокурору региона Игорю Мельникову поступившие к омбудсмену обращения сотрудников образовательных учреждений с жалобами на нарушения их трудовых прав со стороны руководства отдела образования Черемховского района и свое заключение по данным фактам, подготовленное по результатам проведенных им встреч с заявителями и должностными лицами местной администрации.

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