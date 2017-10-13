Землетрясение произошло недалеко от Владивостока

Источник: ДЕЙТА

Как рассказал представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами, землетрясение магнитудой 2,9 балла произошло на территории КНДР на глубине 5 километров. Подземные толчки оказались достаточно слабыми, поэтому на территории Приморья они не ощущались.

Точную причину этого события — природную или техногенную — оно имело естественное происхождение.

Отмечается, что регион, где зарегистрирован подземный толчок, характеризуется слабой сейсмоактивностью, землетрясения там происходят редко и, как правило, слабые.