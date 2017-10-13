Землетрясение произошло недалеко от Владивостока
Землетрясение зарегистрировали дальневосточные сейсмологи в ночь на пятницу в 280 километрах от Владивостока, сообщает «Deita. ru».
Землетрясение зарегистрировали дальневосточные сейсмологи в ночь на пятницу в 280 километрах от Владивостока, сообщает «Deita. ru».
Как рассказал представитель регионального
Точную причину этого события — природную или техногенную — оно имело естественное происхождение.
Отмечается, что регион, где зарегистрирован подземный толчок, характеризуется слабой сейсмоактивностью, землетрясения там происходят редко и, как правило, слабые.
Таисия Масина.