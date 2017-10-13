Уралец отправился в тюрьму за похищение уток с фермы
Жителю уральского города Верхний Тагил вынесли приговор за кражу уток. Мужчина отправился за решетку.
Жителю уральского города Верхний Тагил вынесли приговор за кражу уток. Мужчина отправился за решетку.
Как сообщили Накануне.RU в МОтд МВД России «Кировградское», в конце мая этого года в полицию с заявлением обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что с его фермы в Верхнем Тагиле похитили уток. Причиненный ущерб составил более 4 тыс. 500 руб. Выехавшая на место происшествия
«Следователю подозреваемый признался, что в конце рабочего дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел в вольер с птицами, нашел два мешка, в которые сложил несколько уток, и вынес их за территорию. В этот же день нашел покупателей и продал добычу, а вырученные деньги потратил на спиртное», — рассказали в МВД.
В отношении несуна было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о краже. Суд признал мужчину виновным и назначил ему восемь месяцев лишения свободы. Похищенных с фермы уток удалось разыскать и вернуть владельцу.