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15:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Уралец отправился в тюрьму за похищение уток с фермы

Жителю уральского города Верхний Тагил вынесли приговор за кражу уток. Мужчина отправился за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в МОтд МВД России «Кировградское», в конце мая этого года в полицию с заявлением обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что с его фермы в Верхнем Тагиле похитили уток. Причиненный ущерб составил более 4 тыс. 500 руб. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила все обстоятельства: под подозрение попал работник фермы, который на тот момент на работу не вышел. Очень скоро полицейские задержали ранее судимого за преступления имущественного характера 29-летнего местного жителя.

«Следователю подозреваемый признался, что в конце рабочего дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел в вольер с птицами, нашел два мешка, в которые сложил несколько уток, и вынес их за территорию. В этот же день нашел покупателей и продал добычу, а вырученные деньги потратил на спиртное», — рассказали в МВД.

В отношении несуна было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о краже. Суд признал мужчину виновным и назначил ему восемь месяцев лишения свободы. Похищенных с фермы уток удалось разыскать и вернуть владельцу.

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