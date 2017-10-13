Похитивших детскую коляску женщин разыскивает полиция Костаная
Инцидент произошел днем 12 октября, передает alau.kz.
Инцидент произошел днем 12 октября, передает alau.kz.
В полицию обратилась женщина с заявлением о краже детской коляски.
На записи с камер наблюдения отчетливо видно, как одна из женщин укатывает коляску, оставленную у входа в поликлинику. Вторая при этом следит за входной дверью.
Видеозапись и фотографии с камеры видеонаблюдения предоставили сотрудники отдела криминальной полиции Южного отдела полиции.