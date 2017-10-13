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15:47 (мск), источник: Newtimes.kz

Похитивших детскую коляску женщин разыскивает полиция Костаная

Инцидент произошел днем 12 октября, передает alau.kz.

Источник: Newtimes.kz

В полицию обратилась женщина с заявлением о краже детской коляски.

На записи с камер наблюдения отчетливо видно, как одна из женщин укатывает коляску, оставленную у входа в поликлинику. Вторая при этом следит за входной дверью.

Видеозапись и фотографии с камеры видеонаблюдения предоставили сотрудники отдела криминальной полиции Южного отдела полиции.

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Похитивших детскую коляску женщин разыскивает полиция Костаная
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