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16:24 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге эвакуировали гостиницу DoubleTree by Hilton

В Екатеринбурге эвакуируют гостиницу DoubleTree by Hilton в центре города. Об этом сообщают очевидцы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

МВД пока не комментирует эту ситуацию.

Напомним, что сегодня также, по одним данным, поступил сигнал о минировании школы, по другим — рядом с образовательным учреждением произошла стрельба. А в День учителя, 5 октября, из «заминированных» школ Екатеринбурга эвакуировали около 7,5 тыс. человек. Полиция провела проверку и никаких взрывоопасных предметов не обнаружила.

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