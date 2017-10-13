В Екатеринбурге эвакуировали гостиницу DoubleTree by Hilton

Напомним, что сегодня также, по одним данным, поступил сигнал о минировании школы, по другим — рядом с образовательным учреждением произошла стрельба. А в День учителя, 5 октября, из «заминированных» школ Екатеринбурга эвакуировали около 7,5 тыс. человек. Полиция провела проверку и никаких взрывоопасных предметов не обнаружила.