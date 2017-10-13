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17:14 (мск), источник: БЕЛТА

До окончания расследования — Лукашенко отстранил от должностей все руководство ОАЦ

Александр Лукашенко рассмотрел ряд уголовных дел, которые находятся у него на контроле.

13 октября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отстранил от должностей все руководство Оперативно-аналитического центра до окончания расследования представленных главе государства фактов. Об этом стало известно по итогам совещания у главы государства с представителями силовых структур, передает корреспондент БЕЛТА.

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Александр Лукашенко рассмотрел ряд уголовных дел, которые находятся у него на контроле. Кроме того, были рассмотрены оперативно-следственные материалы в отношении работы руководителей республиканского и местного уровней, а также противоправных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

«Сегодня я хотел бы поговорить и обсудить в этом составе проблемы отдельных правонарушений в нашей стране. В том числе и на самом высоком уровне, в том числе связанных с коррупционными проявлениями. И, прежде чем принимать какие-то решения, я хотел бы услышать про эти проблемы и ответы на вопросы, касательно этих проблем, со стороны даже некоторых присутствующих здесь. Я просто обещал в свое время, что в таком составе мы встретимся, чтобы не было разного рода кривотолков и измышлений. И, еще раз подчеркиваю, прежде чем принимать решение, я готов выслушать позицию, если нужно, каждого», — сказал Александр Лукашенко, открывая совещание.

Был принят ряд кадровых решений, в том числе касающихся Оперативно-аналитического центра. В связи с претензией к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению Президента, которая изучала деятельность ОАЦ, главой государства принято решение об отстранении от занимаемых должностей всех руководителей Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных Президенту.

Начальник Оперативно-аналитического центра — Сергей Шпегун, его заместители — Геннадий Белков и Константин Шульган.

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