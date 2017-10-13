До окончания расследования — Лукашенко отстранил от должностей все руководство ОАЦ

«Сегодня я хотел бы поговорить и обсудить в этом составе проблемы отдельных правонарушений в нашей стране. В том числе и на самом высоком уровне, в том числе связанных с коррупционными проявлениями. И, прежде чем принимать какие-то решения, я хотел бы услышать про эти проблемы и ответы на вопросы, касательно этих проблем, со стороны даже некоторых присутствующих здесь. Я просто обещал в свое время, что в таком составе мы встретимся, чтобы не было разного рода кривотолков и измышлений. И, еще раз подчеркиваю, прежде чем принимать решение, я готов выслушать позицию, если нужно, каждого», — сказал Александр Лукашенко, открывая совещание.