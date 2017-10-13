В Тольятти сгорел павильон с гробами

По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 30 кв. метров. На тушение огня выезжали 14 пожарных и 4 единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 23:58.

В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются. Как пишет ТЛТгород, в качестве одной из основных версий рассматривается поджог.