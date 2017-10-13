В Тольятти сгорел павильон с гробами
В четверг, 12 октября, около 23:50 на проспекте Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Там загорелся торговый павильон «Ритуальные услуги по социальным ценам».
В четверг, 12 октября, около 23:50 на проспекте Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Там загорелся торговый павильон «Ритуальные услуги по социальным ценам».
По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 30 кв. метров. На тушение огня выезжали 14 пожарных и 4 единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 23:58.
В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются. Как пишет ТЛТгород, в качестве одной из основных версий рассматривается поджог.
«Похоже, конкуренты в похоронном бизнесе между собой таким образом разбираются», — предположил собеседник агентства.