46-летний Алексей Трушкин пропал на охоте в Нижегородской области

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», 46-летний Алексей Трушкин вместе с друзьями 7 октября в десять вечера отправился на подводную охоту в Пуркском затоне и не вернулся. До сих пор ничего не известно о его местонахождении.



Мужчина был одет в черный водолазный костюм. При себе нижегородец имел приспособления для подводной охоты — ласты, трубку, фонарь. По словам родных, Алексей Трушкин давно увлекался рыбалкой и подводной охотой. Волонтеры просят всех неравнодушных принять участие в поисках пропавшего нижегородца. О любой информации сразу сообщать в отдел полиции по телефону 102, а также волонтерам по телефону 291−51−51.