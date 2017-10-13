Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глобальный удар: новое оружие США может уничтожить РФ за 60 минут
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
16:50 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

46-летний Алексей Трушкин пропал на охоте в Нижегородской области

Подводный охотник пропал при загадочных обстоятельствах. Случай произошел в деревне Вареж Павловского района Нижегородской области.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», 46-летний Алексей Трушкин вместе с друзьями 7 октября в десять вечера отправился на подводную охоту в Пуркском затоне и не вернулся. До сих пор ничего не известно о его местонахождении.

Мужчина был одет в черный водолазный костюм. При себе нижегородец имел приспособления для подводной охоты — ласты, трубку, фонарь. По словам родных, Алексей Трушкин давно увлекался рыбалкой и подводной охотой. Волонтеры просят всех неравнодушных принять участие в поисках пропавшего нижегородца. О любой информации сразу сообщать в отдел полиции по телефону 102, а также волонтерам по телефону 291−51−51.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Украинским банкам запретили принимать российские купюры с Крымом
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Грозный примет «Спартак» Чемпионат России по футболу возобновляется после перерыва на решающие матчи отборочных турниров на чемпионат мира - 2018 в России на всех континентах
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь