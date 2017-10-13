46-летний Алексей Трушкин пропал на охоте в Нижегородской области
Подводный охотник пропал при загадочных обстоятельствах. Случай произошел в деревне Вареж Павловского района Нижегородской области.
Подводный охотник пропал при загадочных обстоятельствах. Случай произошел в деревне Вареж Павловского района Нижегородской области.
Как сообщили в
Мужчина был одет в черный водолазный костюм. При себе нижегородец имел приспособления для подводной охоты — ласты, трубку, фонарь. По словам родных, Алексей Трушкин давно увлекался рыбалкой и подводной охотой. Волонтеры просят всех неравнодушных принять участие в поисках пропавшего нижегородца. О любой информации сразу сообщать в отдел полиции по телефону 102, а также волонтерам по телефону 291−51−51.