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16:14 (мск), источник: RNS

Райффайзенбанк приостановит работу отделений из-за сообщения о взрывном устройстве

Райффайзенбанк сообщил о временной приостановке работы отделений и call-центра из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом говорится в сообщении банка на официальной странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«Временно будут недоступны отделения банка и наш call-центр. К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки. Надеемся на ваше понимание и будем держать вас в курсе», — говорится в сообщении кредитной организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе банка подтвердили информацию о якобы заложенном в отделении взрывном устройстве.

«Все платежи проводятся в обычном порядке», — отметили в пресс-службе.

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