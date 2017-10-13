Райффайзенбанк приостановит работу отделений из-за сообщения о взрывном устройстве

«Временно будут недоступны отделения банка и наш call-центр. К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки. Надеемся на ваше понимание и будем держать вас в курсе», — говорится в сообщении кредитной организации.