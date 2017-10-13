За поджог сена крымчанину грозит до 5 лет тюрьмы

Как рассказали правоохранители, в одном из сельскохозяйственных производственных кооперативов Первомайского района произошло возгорание подсобного помещения. Экспертиза показала, что причиной этого стал поджог.

«Гражданин признался в содеянном и пояснил, что совершил поджог сена в хозяйственной постройке на почве личной неприязни к владельцу. В результате огнем уничтожено 200 тюков сена и 150 тюков соломы. Причиненный ему ущерб потерпевший оценил в 25 тыс рублей», — рассказали в МВД.