За поджог сена крымчанину грозит до 5 лет тюрьмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости (Крым). До 5 лет тюрьмы может грозить крымчанину, обвиняемому в умышленном уничтожении имущества односельчанина. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости (Крым). До 5 лет тюрьмы может грозить крымчанину, обвиняемому в умышленном уничтожении имущества односельчанина. Об этом сообщили в
Как рассказали правоохранители, в одном из сельскохозяйственных производственных кооперативов Первомайского района произошло возгорание подсобного помещения. Экспертиза показала, что причиной этого стал поджог.
Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний местный житель.
Возгорание в подсобном помещении кооператива в Первомайском районе.
«Гражданин признался в содеянном и пояснил, что совершил поджог сена в хозяйственной постройке на почве личной неприязни к владельцу. В результате огнем уничтожено 200 тюков сена и 150 тюков соломы. Причиненный ему ущерб потерпевший оценил в 25 тыс рублей», — рассказали в МВД.
В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в Первомайский районный суд.