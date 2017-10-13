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17:11 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем днем за 20 минут дотла сгорел Audi 80

В пятницу, 13 октября, спасатели получили сообщение о пожаре в селе Семилуки на улице Октябрьской. Вызов поступил в 14:02.

Источник: Новости Воронежа

Оказалось, что полыхал автомобиль. Трое спасателей смогли потушить его в 14:21, но от машины остался лишь остов.

«В результате пожара огнем уничтожен Audi 80», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины возгорания иномарки устанавливают подозреваемые.

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