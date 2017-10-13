Под Воронежем днем за 20 минут дотла сгорел Audi 80
В пятницу, 13 октября, спасатели получили сообщение о пожаре в селе Семилуки на улице Октябрьской. Вызов поступил в 14:02.
В пятницу, 13 октября, спасатели получили сообщение о пожаре в селе Семилуки на улице Октябрьской. Вызов поступил в 14:02.
Оказалось, что полыхал автомобиль. Трое спасателей смогли потушить его в 14:21, но от машины остался лишь остов.
«В результате пожара огнем уничтожен Audi 80», — рассказали в
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины возгорания иномарки устанавливают подозреваемые.