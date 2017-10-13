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16:34 (мск), источник: Фонтанка

Переезд в Кресты-2 начнется 1 декабря

Стала известна дата переезда арестантов в новый следственный изолятор Петербурга. Первыми покинут привычное прибежище поселенцы Крестов, просуществовавших 125 лет.

ТМост_тюрьма кресты на Арсенальной наб. Невы

Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 13 октября, управление федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и области назначило ввод колпинского СИЗО в эксплуатацию на 1 декабря 2017 года. С этой же даты начнется заселение. Пионером суждено стать контингенту следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной, вмещающего 1150 человек.

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Арестанты получат по семь квадратных метров на каждого, изолированные санузлы, цифровую систему охраны и, возможно, усиленное питание.

По данным «Фонтанки», переезд Крестов в Кресты-2 продлится две недели, до 15 декабря. Другие следственные изоляторы пока работают в прежнем режиме.

После переселения Кресты перестанут функционировать как пенитенциарное учреждение. Открытые в 1892 году, они имели статус одиночной тюрьмы, центральной пересыльной тюрьмы («централ»), лагеря принудительных работ.

Кресты-2 стоимостью 12 млрд рублей вводят в эксплуатацию через десять лет после начала строительства.

Сроки неоднократно сдвигались с 2013 года. Ключевые фигуры проекта находятся под следствием. Глава генподрядчика ГСК Виктор Кудрин обвиняется в растрате и мошенничестве на 100 млн рублей и находится у себя дома под охраной, директор генсубподрядчика «Петроинвест» Руслан Хамхоков получил статью по даче взяток на 350 млн рублей. Предполагаемый взяткополучатель, замначальника УФСИН Сергей Мойсеенко обвиняется также в организации убийства своего подчиненного Чернова. Столичный куратор Крестов-2, замначальника ФСИН Олег Коршунов задержан по делу о растрате в связи с другими контрактами ведомства.

© Фонтанка. Ру.

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