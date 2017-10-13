В Калининграде из-за сообщения о минировании оцепили отделение «Райффайзенбанка»

По словам полицейских, дежуривших около оцепления, причиной стало сообщение о минировании. Из отделения вывели сотрудников. В соседние офисы не пускали людей. На месте работали кинологи. Торговый центр «Европа» работал в штатном порядке, посетителей не эвакуировали. Оцепление сняли после проверки.