Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Еще одна страна признала Крым частью России
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мини, каблуки и кожа: Пугачева затмила молодых коллег - СМИ
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
17:17 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде из-за сообщения о минировании оцепили отделение «Райффайзенбанка»

В пятницу, 13 октября, в Калининграде оцепили отделение «Райффайзенбанка» в торговом центре «Европа». Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Источник: Клопс.ru

По словам полицейских, дежуривших около оцепления, причиной стало сообщение о минировании. Из отделения вывели сотрудников. В соседние офисы не пускали людей. На месте работали кинологи. Торговый центр «Европа» работал в штатном порядке, посетителей не эвакуировали. Оцепление сняли после проверки.

На странице банка в Facebook появилась информация о временной недоступности колл-центра и отделений по всей стране. Причиной стало то, что в организацию поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Семь главных вопросов о трагической аварии на трассе под Гвардейском
На Украине горит склад Минобороны, где хранится около 200 тыс. тонн боеприпасов
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Украинским банкам запретили принимать российские купюры с Крымом
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Грозный примет «Спартак» Чемпионат России по футболу возобновляется после перерыва на решающие матчи отборочных турниров на чемпионат мира - 2018 в России на всех континентах
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь