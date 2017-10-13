В Калининграде из-за сообщения о минировании оцепили отделение «Райффайзенбанка»
В пятницу, 13 октября, в Калининграде оцепили отделение «Райффайзенбанка» в торговом центре «Европа». Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
В пятницу, 13 октября, в Калининграде оцепили отделение «Райффайзенбанка» в торговом центре «Европа». Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
По словам полицейских, дежуривших около оцепления, причиной стало сообщение о минировании. Из отделения вывели сотрудников. В соседние офисы не пускали людей. На месте работали кинологи. Торговый центр «Европа» работал в штатном порядке, посетителей не эвакуировали. Оцепление сняли после проверки.
На странице банка в Facebook появилась информация о временной недоступности