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18:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области компания молодежи умерла от отравления угарным газом

В Борисоглебском районе погибли 2 парня и девушка.

В селе Чигорак Борисоглебского района погибли 17-летняя девушка из Павловска и двое 18-летних парней. Предположительно, они отравились угарным газом. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в полиции в пятницу, 13 октября.

Трагедия произошла в частном доме. Тела обнаружили сельчане в 10:00 четверга, 12 октября. По словам местных жителей, молодые люди приехали в пустующий дом родственников накануне. Девушка попросила знакомых из Борисоглебска разбудить ее по телефону утром. На многочисленные звонки она не ответила. Знакомые обратились за помощью к сельчанам.

Специалисты газовой службы неполадок в газовом оборудовании и утечки не обнаружили. По предварительной версии, молодые люди забыли выключить газ.

Девушка была студенткой одного из городских техникумов. Приехала в Борисоглебск из Павловска. Личности молодых людей устанавливают.

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