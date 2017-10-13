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17:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Директор школы осуждена за мошенничество в Шахтах

Директор шахтинской школы № 5 осуждена за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установлено судом, директор оформила на работу свою мать библиотекарем и уборщицей, супруга — рабочим по обслуживанию и ремонту здания, отца — дворником и получала за них зарплату с 2014 по 2017 год. Там образом было похищено около 400 тыс. рублей.

Кроме этого, в декабре 2016 года подсудимая издала приказ о премировании учителей школы, а когда те получили деньги, потребовала вернуть половину премиальных.

Суд признал директора школы виновной ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил ее к условному сроку лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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