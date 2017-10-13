Директор школы осуждена за мошенничество в Шахтах

Как установлено судом, директор оформила на работу свою мать библиотекарем и уборщицей, супруга — рабочим по обслуживанию и ремонту здания, отца — дворником и получала за них зарплату с 2014 по 2017 год. Там образом было похищено около 400 тыс. рублей.