Директор школы осуждена за мошенничество в Шахтах
Директор шахтинской школы № 5 осуждена за мошенничество, сообщает
Директор шахтинской школы № 5 осуждена за мошенничество, сообщает
Как установлено судом, директор оформила на работу свою мать библиотекарем и уборщицей, супруга — рабочим по обслуживанию и ремонту здания, отца — дворником и получала за них зарплату с 2014 по 2017 год. Там образом было похищено около 400 тыс. рублей.
Кроме этого, в декабре 2016 года подсудимая издала приказ о премировании учителей школы, а когда те получили деньги, потребовала вернуть половину премиальных.
Суд признал директора школы виновной ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил ее к условному сроку лишения свободы.
Приговор еще не вступил в законную силу.