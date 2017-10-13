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19:13 (мск), источник: Tengrinews

Человек упал с моста по улице Саина в Алматы — очевидцы

ЧП произошло на мосту по улице Саина в Алматы, передает Tengrinews.kz. Очевидцы сообщают, что с моста на пересечении с улицей Жандосова упал человек.

Источник: Tengrinews

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, как человек лежит на земле, ему на помощь подоспели проезжающие мимо автомобилисты.

В связи с происшествием там образовался затор из машин. Улица Саина в Алматы считается магистральной.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ, скорая помощь забрала пострадавшего в городскую клиническую больницу № 7. Другие подробности произошедшего выясняются.

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