Человек упал с моста по улице Саина в Алматы — очевидцы
ЧП произошло на мосту по улице Саина в Алматы, передает Tengrinews.kz. Очевидцы сообщают, что с моста на пересечении с улицей Жандосова упал человек.
ЧП произошло на мосту по улице Саина в Алматы, передает Tengrinews.kz. Очевидцы сообщают, что с моста на пересечении с улицей Жандосова упал человек.
В Сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, как человек лежит на земле, ему на помощь подоспели проезжающие мимо автомобилисты.
В связи с происшествием там образовался затор из машин. Улица Саина в Алматы считается магистральной.
По данным программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ, скорая помощь забрала пострадавшего в городскую клиническую больницу № 7. Другие подробности произошедшего выясняются.