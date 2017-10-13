Три автомобиля столкнулись в Алматы, пострадали два человека

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан. ДТП произошло на пересечении улиц Гете и Алгабасская в Турксибском районе Алматы.

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Со слов очевидцев, серебристый Toyota Highlander двигался в западном направлении по улице Алгабасская. На улице Гете водитель проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с черным Toyota Highlander, который в это время двигался по улице Гете в южном направлении.

От удара автомобиль развернуло и он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mercedes.