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18:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Три автомобиля столкнулись в Алматы, пострадали два человека

По словам очевидцев, водитель одного из авто проигнорировал знак «Уступи дорогу».

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан. ДТП произошло на пересечении улиц Гете и Алгабасская в Турксибском районе Алматы.

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Со слов очевидцев, серебристый Toyota Highlander двигался в западном направлении по улице Алгабасская. На улице Гете водитель проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с черным Toyota Highlander, который в это время двигался по улице Гете в южном направлении.

От удара автомобиль развернуло и он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mercedes.

В ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир c Mercedes. Полиция Алматы выяснит подробности дорожной аварии.

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