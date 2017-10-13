Три автомобиля столкнулись в Алматы, пострадали два человека
По словам очевидцев, водитель одного из авто проигнорировал знак «Уступи дорогу».
По словам очевидцев, водитель одного из авто проигнорировал знак «Уступи дорогу».
АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан. ДТП произошло на пересечении улиц Гете и Алгабасская в Турксибском районе Алматы.
Со слов очевидцев, серебристый Toyota Highlander двигался в западном направлении по улице Алгабасская. На улице Гете водитель проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с черным Toyota Highlander, который в это время двигался по улице Гете в южном направлении.
От удара автомобиль развернуло и он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mercedes.
В ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир c Mercedes. Полиция Алматы выяснит подробности дорожной аварии.