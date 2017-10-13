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18:24 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге обыскивают крупнейшего оператора радиосвязи

В Петербурге проходят обыски у оператора профессиональной радиосвязи «Радиотел». Следователи изымают документацию.

Как стало известно «Фонтанке», днем 13 октября в бизнес-центр «Кантемировский» на Инструментальной улице Аптекарского острова пришли сотрудники правоохранительных органов, поднялись на третий этаж, где расположен офис «Радиотела», и заблокировали выходы.

Следственно-оперативные мероприятия проводятся лицами в штатском. Силовая поддержка им не потребовалась. По словам очевидцев, из офиса «Радиотела» выносили документацию коробками.

В компании «Фонтанке» сообщили, что воздерживаются от комментариев по данной ситуации.

Оператор «Радиотел» оказывает услуги связи стандарта TETRA. Являлся или является поставщиком ФСО, Смольного, МЧС, скорой помощи, ФСБ, Росэнергоатома.

У компании закупают сети цифровой связи, радиостанции, заказывают ремонт оборудования систем транкинговой радиосвязи. Она обслуживает системы оповещения, управления в кризисных ситуациях в интересах силовых ведомств, администраций, корпораций и крупного бизнеса.

«Радиотел» обеспечивал телекоммуникационные потребности жеребьевки ЧМ-2018 в Петербурге, ПМЭФ, Олимпиады в Сочи, парада Победы в Москве, саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.

«Радиотел» принадлежит столичной компании «Тетрасвязь», которая в настоящее время проходит процедуру банкротства.

Выручка «Радиотела» в прошлом году составила 107 млн рублей, сумма госконтрактов — 110 млн.

© Фонтанка. Ру.

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