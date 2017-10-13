В Петербурге обыскивают крупнейшего оператора радиосвязи
В Петербурге проходят обыски у оператора профессиональной радиосвязи «Радиотел». Следователи изымают документацию.
В Петербурге проходят обыски у оператора профессиональной радиосвязи «Радиотел». Следователи изымают документацию.
Как стало известно «Фонтанке», днем 13 октября в
В компании «Фонтанке» сообщили, что воздерживаются от комментариев по данной ситуации.
У компании закупают сети цифровой связи, радиостанции, заказывают ремонт оборудования систем транкинговой радиосвязи. Она обслуживает системы оповещения, управления в кризисных ситуациях в интересах силовых ведомств, администраций, корпораций и крупного бизнеса.
«Радиотел» принадлежит столичной компании «Тетрасвязь», которая в настоящее время проходит процедуру банкротства.
Выручка «Радиотела» в прошлом году составила 107 млн рублей, сумма госконтрактов — 110 млн.
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