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18:11 (мск), источник: 36on.ru

Подозреваемый в убийстве девочки под Павловском заключен под стражу

В Воронежской области заключен под стражу 14-летний житель Павловского района, который подозревается в убийстве своей одноклассницы.

Подросток уже сознался в совершенном преступлении и дал подробные показания. По данным следствия, 11 октября между одноклассниками произошел словесный конфликт. Затаив обиду на девочку, подозреваемый подкараулил ее в лесополосе, когда она шла из школы, набросился и стал избивать ногами и палками. От полученных травм девочка скончалась на месте. Подросток похитил ее мобильный телефон и скрылся.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса — убийство, сопряженное с разбоем и разбой. С задержанным в настоящее время проводятся следственные действия.

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