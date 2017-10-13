Подозреваемый в убийстве девочки под Павловском заключен под стражу
В Воронежской области заключен под стражу 14-летний житель Павловского района, который подозревается в убийстве своей одноклассницы.
В Воронежской области заключен под стражу 14-летний житель Павловского района, который подозревается в убийстве своей одноклассницы.
Подросток уже сознался в совершенном преступлении и дал подробные показания. По данным следствия, 11 октября между одноклассниками произошел словесный конфликт. Затаив обиду на девочку, подозреваемый подкараулил ее в лесополосе, когда она шла из школы, набросился и стал избивать ногами и палками. От полученных травм девочка скончалась на месте. Подросток похитил ее мобильный телефон и скрылся.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса — убийство, сопряженное с разбоем и разбой. С задержанным в настоящее время проводятся следственные действия.