Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Абсурдный прецедент: россиянина оштрафовали на 30 млн руб.
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
18:36 (мск), источник: РБК

В российских отделениях Райффайзенбанка взрывных устройств не нашли

В большинстве отделений Райффайзенбанка завершили проверки, взрывных устройств не найдено, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники возвращаются на рабочие места», — рассказали в пресс-службе.

Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России ранее в пятницу, 13 октября. Отделения эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. В России у банка 179 офисов, в которых работают около 8 тыс. человек.

Читайте также
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России

В поступившем в банк сообщении о минировании не указывалось, в каком именно подразделении могло быть заложено взрывное устройство. «Мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр», — отмечали в Райффайзенбанке.

Сотрудник одного из эвакуированных офисов банка рассказал РБК, что в кол-центр поступил звонок около 15:20 мск. Сотрудникам сказали, что одно из отделений заминировали, после чего всех вывели на улицу.

Эвакуации из-за звонков о «минировании» по всей России начались в сентябре. Глава ФСБ Александр Бортников 5 октября заявлял об установлении лица, причастных к организации волны ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. По его словам, это четыре россиянина, которые в настоящее время находятся за границей. По оценке ФСБ, ущерб от телефонного терроризма составил 300 млн руб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала новых ведущих для «Жди меня»
Турция закрыла порты для кораблей из Крыма
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Гознак отверг претензии к изображению Сахалина на новых купюрах
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь