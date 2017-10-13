В российских отделениях Райффайзенбанка взрывных устройств не нашли
В большинстве отделений Райффайзенбанка завершили проверки, взрывных устройств не найдено, сообщили РБК в
В большинстве отделений Райффайзенбанка завершили проверки, взрывных устройств не найдено, сообщили РБК в
«Сотрудники возвращаются на рабочие места», — рассказали в
Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России ранее в пятницу, 13 октября. Отделения эвакуировали
В поступившем в банк сообщении о минировании не указывалось, в каком именно подразделении могло быть заложено взрывное устройство. «Мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр», — отмечали в Райффайзенбанке.
Сотрудник одного из эвакуированных офисов банка рассказал РБК, что в
Эвакуации