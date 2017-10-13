В российских отделениях Райффайзенбанка взрывных устройств не нашли

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники возвращаются на рабочие места», — рассказали в пресс-службе.

Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России ранее в пятницу, 13 октября. Отделения эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. В России у банка 179 офисов, в которых работают около 8 тыс. человек.

В поступившем в банк сообщении о минировании не указывалось, в каком именно подразделении могло быть заложено взрывное устройство. «Мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр», — отмечали в Райффайзенбанке.

Сотрудник одного из эвакуированных офисов банка рассказал РБК, что в кол-центр поступил звонок около 15:20 мск. Сотрудникам сказали, что одно из отделений заминировали, после чего всех вывели на улицу.