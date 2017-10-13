Под Киевом на месте съёмок украинского телешоу про мистику нашли мертвеца

На месте съёмок украинской телепередачи «Реальная мистика» в лесопосадке под Киевом съёмочная группа обнаружила тело мужчины. Мертвец был повешен на одном из деревьев на автомобильном тросе. Как сообщают «Украинские вести», съёмочная группа сначала даже не поверила, что тело умершего настоящее, а не элемент декораций для передачи.

— Мы привыкли видеть на площадке трупы и мертвецов, однако все понимают, что они ненастоящие. А этот случай нас просто шокировал, мы подошли совсем вплотную, поскольку не могли поверить, что это реально труп человека, — прокомментировал ведущий телешоу Андрей Дебрин.