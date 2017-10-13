Отель Hilton в Екатеринбурге заминировал обиженный
Более 300 человек эвакуировали из здания гостиницы по проспекту Ленина, сорвав корпоративную вечеринку.
Более 300 человек эвакуировали из здания гостиницы по проспекту Ленина, сорвав корпоративную вечеринку.
В Екатеринбурге произошло минирование отеля Hilton, что на проспекте Ленина, 9. Около 18 часов 13 октября аноним сообщил об угрозе теракта. В результате на улицу вывели более 300 человек — гостей и участников корпоративной вечеринки, сообщили АиФ-Урал в
К месту происшествия с сиреной прибыла машина пожарных, полиция обыскала помещения отеля и ничего не нашла. По словам
Уместно добавить, что в конце сентября в Екатеринбурге прошла серия минирований. Из более чем ста объектов были эвакуированы тысячи людей, была блокирована работа как государственных учреждений, так и школ. Атакам подверглись гостиницы, ночные клубы и
По словам собеседника «АиФ-Урал», основная нагрузка в те дни легла на специалистов компании «Урал-Вымпел», специально обученных сотрудников МВД и Росгвардии. Дефицит саперов приводил к тому, что, например, ТРЦ «МЕГА» «разминировали» семь часов.