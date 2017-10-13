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22:09 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Отель Hilton в Екатеринбурге заминировал обиженный

Более 300 человек эвакуировали из здания гостиницы по проспекту Ленина, сорвав корпоративную вечеринку.

В Екатеринбурге произошло минирование отеля Hilton, что на проспекте Ленина, 9. Около 18 часов 13 октября аноним сообщил об угрозе теракта. В результате на улицу вывели более 300 человек — гостей и участников корпоративной вечеринки, сообщили АиФ-Урал в пресс-службе свердловского полицейского главка.

К месту происшествия с сиреной прибыла машина пожарных, полиция обыскала помещения отеля и ничего не нашла. По словам пресс-атташе главка МВД Валерия Горелых, через пару часов полицейские вышли на след. По одной из версий, звонившим был местный житель, ранее работавший в Hilton. В соответствии с еще одной, звонивший обиделся на то, что его не пригласили на корпоратив. «Он не останется безнаказанным», — отметил Горелых.

Уместно добавить, что в конце сентября в Екатеринбурге прошла серия минирований. Из более чем ста объектов были эвакуированы тысячи людей, была блокирована работа как государственных учреждений, так и школ. Атакам подверглись гостиницы, ночные клубы и торгово-развлекательные центры. При этом работа ТРЦ и других крупных объектов была блокирована из-за нехватки групп разминирования, которые должны были в обязательном порядке выезжать на вызов.

По словам собеседника «АиФ-Урал», основная нагрузка в те дни легла на специалистов компании «Урал-Вымпел», специально обученных сотрудников МВД и Росгвардии. Дефицит саперов приводил к тому, что, например, ТРЦ «МЕГА» «разминировали» семь часов.

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