В Кунгуре пропал без вести молодой отец
После встречи с друзьями мужчина не дошёл до дома.
После встречи с друзьями мужчина не дошёл до дома.
В Кунгуре пропал без вести молодой папа. 29-летний Денис Запевалов вечером 11 октября ушёл из дома на встречу с друзьями. Компания засиделась. Около 6 утра мужчина попрощался с приятели и направился домой, однако по дороге исчез.
«Денис никогда не уходил из дома больше, чем на сутки. Всегда был на связи, звонил», — рассказывает супруга пропавшего мужчины Екатерина Запевалова.
В последний раз Дениса видели в нижней части города (Машзавод). С другом они разошлись у магазина «Охотник».
Дома его ждут жена, маленький сын и новорожденная дочка.
«В полиции заявление пока не приняли, сказали через трое суток», — говорит Екатерина.
Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите его супруге.