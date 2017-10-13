В Кунгуре пропал без вести молодой отец

В Кунгуре пропал без вести молодой папа. 29-летний Денис Запевалов вечером 11 октября ушёл из дома на встречу с друзьями. Компания засиделась. Около 6 утра мужчина попрощался с приятели и направился домой, однако по дороге исчез.

«Денис никогда не уходил из дома больше, чем на сутки. Всегда был на связи, звонил», — рассказывает супруга пропавшего мужчины Екатерина Запевалова.

В последний раз Дениса видели в нижней части города (Машзавод). С другом они разошлись у магазина «Охотник».

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Дома его ждут жена, маленький сын и новорожденная дочка.

«В полиции заявление пока не приняли, сказали через трое суток», — говорит Екатерина.