Власти Кипра выдали России обвиняемого в хищении 307 млн рублей у дольщиков Уфы

Источник: AP 2017

«Сегодня по требованию Генпрокуратуры компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию Валерия Денисова», — говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, Денисов с октября 2009 по февраль 2015 годов, являясь председателем ЖСК «Дуслык-Строй», по предварительному сговору с директором ООО «ЭнергоТехСервис», похитил 307 млн рублей, принадлежащих дольщикам многоквартирного дома в Уфе.

Скрывавшийся от правоохранительных органов Денисов был объявлен сначала в федеральный, затем в международный розыск. Сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола Республики Кипр разыскиваемый гражданин РФ был задержан на территории данного государства.