Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Дочь ректора Горного университета о преступлениях отца
Мини и каблуки: Пугачева затмила коллег - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Учителя при власти
14События недели в фотографиях
23:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе во время ремонта с подъемника рухнул автомобиль

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе во время ремонта в одном из уфимских автосервисов автомобиль Фольксваген Туарег сорвался с подъемника и упал с двухметровой высоты.

Запись неприятного инцидента с камеры наблюдения в группу «Дорожный патруль Уфа» прислал владелец машины. На видео видно, как с помощью технического устройства внедорожник поднимается, спустя несколько секунд срывается и приземляется на левый бок. К счастью, никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Турция закрыла порты для кораблей из Крыма
Избран новый гендиректор ЮНЕСКО
Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма
Президент Ирана пообещал ответить США в случае агрессии
Гознак отверг претензии к изображению Сахалина на новых купюрах
Кипр выдал России похитившего 307 млн рублей у дольщиков Уфы
Возраст уголовной ответственности предложили снизить до 12 лет
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь