В Уфе во время ремонта с подъемника рухнул автомобиль

Запись неприятного инцидента с камеры наблюдения в группу «Дорожный патруль Уфа» прислал владелец машины. На видео видно, как с помощью технического устройства внедорожник поднимается, спустя несколько секунд срывается и приземляется на левый бок. К счастью, никто не пострадал.