Выяснилось, когда приморских моряков выпустят из ОАЭ

Источник: ДЕЙТА

По информации ТАСС, это станет возможным сразу же после смены экипажа. По словам консула, российские дипломаты держат данную ситуацию на контроле, контактируя с федеральной транспортной службой, министерством иностранных дел и с портовыми властями.

Шарагов пояснил, что каждый день рассматриваются различные варианты, но пока местные компании-судовладельцы не хотят сотрудничать из-за ареста судна.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что судно арестовано по исковому заявлению Газпромбанка, которому судовладелец задолжал около 15 миллионов долларов. На арестованном судне находятся семь приморских моряков.