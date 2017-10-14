Выяснилось, когда приморских моряков выпустят из ОАЭ
Консул РФ в Дубае Антон Шарагов заявил, когда российские моряки с арестованного в Эмиратах судна смогут беспрепятственно покинуть страну, сообщает «Deita. ru».
Консул РФ в Дубае Антон Шарагов заявил, когда российские моряки с арестованного в Эмиратах судна смогут беспрепятственно покинуть страну, сообщает «Deita. ru».
По информации ТАСС, это станет возможным сразу же после смены экипажа. По словам консула, российские дипломаты держат данную ситуацию на контроле, контактируя с федеральной транспортной службой, министерством иностранных дел и с портовыми властями.
Шарагов пояснил, что каждый день рассматриваются различные варианты, но пока местные
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что судно арестовано по исковому заявлению Газпромбанка, которому судовладелец задолжал около 15 миллионов долларов. На арестованном судне находятся семь приморских моряков.
Таисия Масина.