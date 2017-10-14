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09:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Выяснилось, когда приморских моряков выпустят из ОАЭ

Консул РФ в Дубае Антон Шарагов заявил, когда российские моряки с арестованного в Эмиратах судна смогут беспрепятственно покинуть страну, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

По информации ТАСС, это станет возможным сразу же после смены экипажа. По словам консула, российские дипломаты держат данную ситуацию на контроле, контактируя с федеральной транспортной службой, министерством иностранных дел и с портовыми властями.

Шарагов пояснил, что каждый день рассматриваются различные варианты, но пока местные компании-судовладельцы не хотят сотрудничать из-за ареста судна.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что судно арестовано по исковому заявлению Газпромбанка, которому судовладелец задолжал около 15 миллионов долларов. На арестованном судне находятся семь приморских моряков.

Таисия Масина.

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