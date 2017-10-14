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09:27 (мск), источник: Sputnik.by

Смертельные Печи: за последний год в части погиб не только Коржич

Самой резонансной стала гибель Коржича, по ней остается больше всего вопросов как у правоохранителей, так и у родителей солдата.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Двое военнослужащих скончались во время прохождения службы в военной части в Печах с начала текущего года, Sputnik вспомнил обстоятельства этих трагических событий.

Два случая гибели военнослужащих под Борисовом, которые произошли за последнее время, связаны как минимум с их личными переживаниями. Еще одна трагедия произошла чуть больше года назад — в конце августа 2016-го. Самой же резонансной стала гибель в части Александра Коржича.

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В первых числах октября в подвале здания медицинской роты был найден повешенным военнослужащий-срочник Александр Коржич. Как ранее заявил Следственный комитет, рядовой висел в петле из брючного ремня, ноги его были перевязаны обувным шнурком, а голова обмотана майкой.

Следствие озвучило три версии произошедшего — суицид, доведение до суицида и убийство. Во всех случаях могут быть разные причины — нежелание продолжать службу, личная неприязнь или желание обогащения за счет родителей военнослужащего, которые перечислили на его банковскую карточку едва ли не среднестатистическую белорусскую зарплату.

По информации СК, Коржич незадолго до своей смерти находился в медроте, куда обратился с жалобами на состояние здоровья, в частности, сердце. Коржича выписали 26 сентября, после чего сведений о его местонахождении нет до 3 октября, когда его нашли в петле.

По факту смерти солдата возбуждено уголовное дело, в рамках расследования фигурируют два сержанта и прапорщик. Ход расследования взял под личный контроль президент Беларуси. Обстоятельства гибели военнослужащего установят правоохранители, однако его мать в интервью белорусским СМИ не раз заявляла о том, что не верит в то, что ее сын мог покончить с собой.

Еще один военнослужащий был найден мертвым в марте текущего года. В ходе проверки следствие рассматривало основной версией произошедшего самоубийство.

Подробностей обстоятельств гибели военнослужащего ни в СК, ни в Минобороны не сообщили, сославшись на этические соображения. Источники агентства лишь рассказали, что военнослужащему оставалось служить в части полгода.

В конце августа прошлого года солдат-срочник застрелился из автомата за два месяца до «дембеля». Военнослужащий, получив оружие и патроны, дошел до огневого рубежа, приставил автомат к подбородку и нажал на курок.

Что конкретно подвигло солдата на самоубийство, так и осталось неизвестным. По некоторой информации, причиной суицида стали семейные проблемы.

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