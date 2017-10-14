Филиал Kaspi Bank ограбили в Шымкенте

Инцидент произошёл вечером 13 октября. По предварительным данным, вор был один, на нем была маска. Имел ли он при себе оружие, а также размер украденной наличности не сообщается. На месте работают сотрудники полиции.

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«Вечером 13 октября неизвестный ворвался в отделение Kaspi Bank в городе Шымкенте. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и вызвали полицию. К сожалению, преступнику удалось скрыться до прибытия полиции. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал», — проинформировали в пресс-службе банка.

Полиция расследует дело о нападении на отделение Kaspi Bank в Шымкенте Вечером 13 октября неизвестный ворвался в отделение Kaspi Bank в городе Шымкенте. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и вызвали полицию. К сожалению, преступнику удалось скрыться до прибытия полиции. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал. Ведется расследование.

Сумма ущерба уточняется. Всем, кто располагает информацией о преступнике, просьба сообщить в службу безопасности банка по телефону: +7 747 388 29 34 Конфиденциальность гарантируется.