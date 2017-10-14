Филиал Kaspi Bank ограбили в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Филиал Kaspi Bank по улице Казыбек би в Шымкенте ограбили, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Филиал Kaspi Bank по улице Казыбек би в Шымкенте ограбили, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент произошёл вечером 13 октября. По предварительным данным, вор был один, на нем была маска. Имел ли он при себе оружие, а также размер украденной наличности не сообщается. На месте работают сотрудники полиции.
«Вечером 13 октября неизвестный ворвался в отделение Kaspi Bank в городе Шымкенте. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и вызвали полицию. К сожалению, преступнику удалось скрыться до прибытия полиции. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал», — проинформировали в
Полиция расследует дело о нападении на отделение Kaspi Bank в Шымкенте Вечером 13 октября неизвестный ворвался в отделение Kaspi Bank в городе Шымкенте. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и вызвали полицию. К сожалению, преступнику удалось скрыться до прибытия полиции. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал. Ведется расследование.
Сумма ущерба уточняется. Всем, кто располагает информацией о преступнике, просьба сообщить в службу безопасности банка по телефону: +7 747 388 29 34 Конфиденциальность гарантируется.