Хитрую схему мошенничества с продажей авто придумали приморцы

Для осуществления преступного замысла молодые люди отправились в Барнаул. Прибыв на место на автомобиле Toyota Mark 2, предприимчивые приморцы разместили в интернете объявление о его продаже. Благополучно продав транспортное средство, они похитили его у покупателя, заменили государственные регистрационные знаки и оформили фальшивые документы.

Очередная продажа машины состоялась в Томске, где снова после сделки молодые люди совершили угон. Третья попытка продать один и тот же автомобиль уже в Омске, закончилась полным провалом. Незадачливых автодилеров задержали сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, ущерб, причиненный покупателям, составил более 700 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной в крупном размере.