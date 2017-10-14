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09:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Хитрую схему мошенничества с продажей авто придумали приморцы

Уроженцы Приморья, 1990 и 1989 годов рождения, придумали хитрый способ мошенничества с продажей автомобиля, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Для осуществления преступного замысла молодые люди отправились в Барнаул. Прибыв на место на автомобиле Toyota Mark 2, предприимчивые приморцы разместили в интернете объявление о его продаже. Благополучно продав транспортное средство, они похитили его у покупателя, заменили государственные регистрационные знаки и оформили фальшивые документы.

Очередная продажа машины состоялась в Томске, где снова после сделки молодые люди совершили угон. Третья попытка продать один и тот же автомобиль уже в Омске, закончилась полным провалом. Незадачливых автодилеров задержали сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, ущерб, причиненный покупателям, составил более 700 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной в крупном размере.

Таисия Масина.

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