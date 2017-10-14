Мужчину с особыми приметами ищут в Приморье

Леонид Балихин, 1986 года рождения ушел из дома в селе Анучино 9 октября текущего года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, коротко стрижен, глаза карие.

Одет: серая кепка, спортивная болоньевая мастерка черного цвета, штаны спортивные черного цвета, кофта белая, впереди рисунок «ромб коричневого цвета», тапочки резиновые черного цвета.

Разыскиваемый имеет особые приметы: он сутулится, с правой стороны на шее есть шрам шириной 1,5−2 сантиметра и длиной 6 сантиметров, на правой руке на каждом пальце набита татуировка «198?».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Леонида, просят сообщить по телефонам: 8 (42362) 91−9−07, 91−3−57 — ОП № 11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 — полиция, а также на связи волонтеры — телефоны 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46. Либо можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.