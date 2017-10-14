Мужчину с особыми приметами ищут в Приморье
Молодой мужчина пропал в Приморском крае, об этом «Deita. ru» сообщили в Примпоиске.
Молодой мужчина пропал в Приморском крае, об этом «Deita. ru» сообщили в Примпоиске.
Леонид Балихин, 1986 года рождения ушел из дома в селе Анучино 9 октября текущего года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 30 лет, рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые
Одет: серая кепка, спортивная болоньевая мастерка черного цвета, штаны спортивные черного цвета, кофта белая, впереди рисунок «ромб коричневого цвета», тапочки резиновые черного цвета.
Разыскиваемый имеет особые приметы: он сутулится, с правой стороны на шее есть шрам шириной 1,5−2 сантиметра и длиной 6 сантиметров, на правой руке на каждом пальце набита татуировка «198?».
Всех, кто может сообщить
Таисия Масина.