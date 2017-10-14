Проверку по факту гибели на «Арене «Ерофей» в Хабаровске проводит краевой Следком
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Хабаровск, 14 октября, AmurMedia.
Обстоятельства гибели 51-летнего слесаря в техническом колодце рядом со спорткомплексом «Арена «Ерофей» в Хабаровск выяснят следственные органы. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщили ИА AmurMedia в
13 октября 2017 года во время проведения работ в техническом колодце, расположенном рядом со спортивным комплексом в Индустриальном районе Хабаровска, произошел порыв, в результате чего погиб 51-летний слесарь.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, сильнейший поток воды извергался вчера, 13 октября, на несколько метров в высоту из коллектора у спортивного комплекса «Арена «Ерофей» на улице Павла Морозова в Хабаровске. В Сети появилась информация, что в результате коммунальной аварии погиб человек.