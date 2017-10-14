Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Проверку по факту гибели на «Арене «Ерофей» в Хабаровске проводит краевой Следком

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 октября, AmurMedia.

Обстоятельства гибели 51-летнего слесаря в техническом колодце рядом со спорткомплексом «Арена «Ерофей» в Хабаровск выяснят следственные органы. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

13 октября 2017 года во время проведения работ в техническом колодце, расположенном рядом со спортивным комплексом в Индустриальном районе Хабаровска, произошел порыв, в результате чего погиб 51-летний слесарь.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сильнейший поток воды извергался вчера, 13 октября, на несколько метров в высоту из коллектора у спортивного комплекса «Арена «Ерофей» на улице Павла Морозова в Хабаровске. В Сети появилась информация, что в результате коммунальной аварии погиб человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пока вы спали: унижения в Антарктиде, последний адский рейс и теперь Сахалин - полуостров
Поиски пропавшего рыбака на реке Кур в Хабаровском крае продолжаются
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Сенат США изучит аккаунты, заподозренные в связях с Россией
СМИ: Трамп связан с русским миллиардером Олегом Дерипаской
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Кипр выдал обвиняемого в хищении 307 млн рублей россиянина
Восемь регионов планеты, которые платят своим жителям
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь