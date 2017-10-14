Проверку по факту гибели на «Арене «Ерофей» в Хабаровске проводит краевой Следком

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 октября, AmurMedia.

Обстоятельства гибели 51-летнего слесаря в техническом колодце рядом со спорткомплексом «Арена «Ерофей» в Хабаровск выяснят следственные органы. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

13 октября 2017 года во время проведения работ в техническом колодце, расположенном рядом со спортивным комплексом в Индустриальном районе Хабаровска, произошел порыв, в результате чего погиб 51-летний слесарь.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.