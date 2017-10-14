Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Секс сокращает жизнь
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Дочь ректора Горного университета о преступлениях отца
Мини и каблуки: Пугачева затмила коллег - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10:43 (мск), источник: АиФ Челябинск

Воспитанники детсада Ленинского района отравились омлетом

Рвота началась у детей из двух групп.

В челябинском детском саду № 474 у детей массово началась рвота, сообщает одна из родительниц заболевшего ребенка.

12 октября у детей двух групп появилась рвота, температуры не было. Родители забрали детей домой. Родители грешат на омлет, который давали на обед. Несмотря на ЧП, группы на карантин не закрыли.

В настоящее время в садике проводится служебная проверка, родители написали заявление в территориальное управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Главный отоларинголог Югры об операциях, «золотых» инструментах и… муксунах
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Сенат США изучит аккаунты, заподозренные в связях с Россией
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA
Восемь регионов планеты, которые платят своим жителям
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь