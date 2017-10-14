Воспитанники детсада Ленинского района отравились омлетом
Рвота началась у детей из двух групп.
Рвота началась у детей из двух групп.
В челябинском детском саду № 474 у детей массово началась рвота, сообщает одна из родительниц заболевшего ребенка.
12 октября у детей двух групп появилась рвота, температуры не было. Родители забрали детей домой. Родители грешат на омлет, который давали на обед. Несмотря на ЧП, группы на карантин не закрыли.
В настоящее время в садике проводится служебная проверка, родители написали заявление в территориальное управление Роспотребнадзора по Челябинской области.