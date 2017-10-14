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08:07 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы годовалого малыша выбросили вечером на улицу

Очередная «кукушка» решила избавиться от обузы, бросив сына на улице в районе алматинской Нижней Пятилетки, передает корреспондент patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Уже около недели мальчик находится в гематологическом отделении детской городской клинической больницы № 1. Его окружили теплом и заботой врачи и нянечки, но ребенок тоскует по своей маме. А она за все это время так и не объявилась.

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В больницу подкидыша привезли 8 октября. Его нашли полицейские в Турксибском районе южной столицы по адресу улица Спасская, 57. Около 21:30, когда уже потемнело, годовалый малыш оказался на улице один. Грязный, замерзший и голодный. Мальчика сразу доставили в первую детскую больницу, где его обследовали врачи.

«По результатам анализов выяснилось, что у ребенка нет отклонений в здоровье. Он хорошо питается. Не разговаривает, но понимает. Если вы ищете этого ребенка, то сможете прийти на детскую больницу в отделение гематологии», — рассказала старшая медсестра отделения гематологии Маржан Мамаева.

Медики обращаются с просьбой ко всем, кому знаком этот мальчик или что-то известно о его матери и родственниках, сообщить информацию по телефону 8 (727) 276−74−02. А маму или родных просят прийти в детскую городскую клиническую больницу № 1.

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