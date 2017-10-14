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09:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

ДВД: преступник с топором похитил из Kaspi Bank более 23 млн тенге

В полиции рассказали подробности ограбления отделения Kaspi Bank в Шымкенте.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. В ограблении отделения Kaspi Bank в Шымкенте участвовал один человек, ему удалось похитить крупную сумму денег, сообщили подробности ограбления в полиции Южно-Казахстанской области.

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Как сообщили в ведомстве, «тревожная кнопка» банка сработала в пятницу вечером в 19.40. Когда полицейские прибыли на место вызова, преступнику уже удалось скрыться.

Сотрудники банка рассказали, что в помещение вошел неизвестный в маске и бросил на пол предмет, похожий на взрывпакет. После задымления, угрожая топором, он потребовал выдать деньги.

Неизвестный из кассы забрал деньги в сумме около 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов США (примерно 7 миллионов 700 тысяч тенге — прим. ред.) и 8 тысяч 500 российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на «тревожную кнопку».

Возбуждено уголовное дело по статье 192 части 4 (Разбой в особо крупных размерах). Полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемого лица и его задержания.

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