ДВД: преступник с топором похитил из Kaspi Bank более 23 млн тенге

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 окт — Sputnik. В ограблении отделения Kaspi Bank в Шымкенте участвовал один человек, ему удалось похитить крупную сумму денег, сообщили подробности ограбления в полиции Южно-Казахстанской области.

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Как сообщили в ведомстве, «тревожная кнопка» банка сработала в пятницу вечером в 19.40. Когда полицейские прибыли на место вызова, преступнику уже удалось скрыться.

Сотрудники банка рассказали, что в помещение вошел неизвестный в маске и бросил на пол предмет, похожий на взрывпакет. После задымления, угрожая топором, он потребовал выдать деньги.

Неизвестный из кассы забрал деньги в сумме около 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов США (примерно 7 миллионов 700 тысяч тенге — прим. ред.) и 8 тысяч 500 российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на «тревожную кнопку».