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10:39 (мск), источник: Nakanune.ru

В Красноуральске автобус сбил ребенка

В результате ДТП в Красноуральске травмы получил 10-летний мальчик. Накануне вечером ребенок переходил дорогу в неустановленном месте, перед близко идущим микроавтобусом «Форд транзит».

В управлении ГИБДД по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что в результате ДТП мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы бедра.

«Водитель автобуса пояснил, что заметив ребёнка на дороге, он пытался избежать наезда и объехать его, но наезда все равно избежать не удалось: передней левой частью он сбил ребёнка», — рассказали в автоинспекции.

По факту ДТП будет проведено дознание.

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