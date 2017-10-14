В Красноуральске автобус сбил ребенка

В управлении ГИБДД по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что в результате ДТП мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы бедра.

«Водитель автобуса пояснил, что заметив ребёнка на дороге, он пытался избежать наезда и объехать его, но наезда все равно избежать не удалось: передней левой частью он сбил ребёнка», — рассказали в автоинспекции.