В Красноуральске автобус сбил ребенка
В результате ДТП в Красноуральске травмы получил 10-летний мальчик. Накануне вечером ребенок переходил дорогу в неустановленном месте, перед близко идущим микроавтобусом «Форд транзит».
В результате ДТП в Красноуральске травмы получил 10-летний мальчик. Накануне вечером ребенок переходил дорогу в неустановленном месте, перед близко идущим микроавтобусом «Форд транзит».
В управлении ГИБДД по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что в результате ДТП мальчик получил открытую
«Водитель автобуса пояснил, что заметив ребёнка на дороге, он пытался избежать наезда и объехать его, но наезда все равно избежать не удалось: передней левой частью он сбил ребёнка», — рассказали в автоинспекции.
По факту ДТП будет проведено дознание.