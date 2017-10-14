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08:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Не знал, не ревновал, не ненавидел. Обвиняемый Украиной в убийстве Дениса Вороненкова дал показания в России

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России допросил авторитетного предпринимателя Владимира Тюрина (Тюрик). Он проходит свидетелем по делу об убийстве в Киеве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Владимир Тюрин, которого Генпрокуратура Украины заочно обвиняет в организации этого убийства, заявил российским следователям, что у него не было никаких мотивов для того, чтобы желать смерти господину Вороненкову.

Источник: РИА "Новости"

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, Владимир Тюрин сам приехал в главное следственное управление СКР, которое расследует уголовное дело об убийстве в Киеве 23 марта этого года гражданина России Дениса Вороненкова.

На визит к следователям, по словам «авторитета», его подвигли сообщения Генпрокуратуры Украины о том, что он мог быть причастен к организации этого преступления.

По версии украинского следствия, Владимир Тюрин решил расправиться с экс-депутатом по двум причинам: во-первых, об этом его якобы попросили в ФСБ, а во-вторых, он будто бы имел и личный мотив для того, чтобы поквитаться с бывшим народным избранником, поскольку его сожительница — оперная певица Мария Максакова-Игенбергс — стала потом женой господина Вороненкова.

Отвечая на вопросы участников расследования, Владимир Тюрин пояснил, что какой-либо неприязни к Денису Вороненкову он не испытывал и чувства ревности тоже, так как расстался с госпожой Максаковой-Игенбергс задолго до того, как она стала встречаться с депутатом от КПРФ.

По словам Владимира Тюрина, с господином Вороненковым его пути по бизнесу никогда не пересекались — они не были даже знакомы. Соответственно, как утверждает «авторитет», между ними не было и никаких конфликтов. Отрицает он и какие бы то ни было связи со спецслужбами.

За что мог быть убит Денис Вороненков, «авторитет» не знает. При этом он подчеркнул, что для себя лично не видит никакой выгоды от смерти господина Вороненкова. Более того, гибель экс-депутата причинила ему немало проблем.

Главная из них в том, что его имя снова оказалось на слуху — последние годы «авторитет», который ранее вместе с госпожой Максаковой-Игенбергс был завсегдатаем различных тусовок, старался держаться подальше от светской жизни, с тем чтобы спокойно заниматься своим бизнесом.

Какие-либо связи со спецслужбами Владимир Тюрин отрицает, а обвинения, выдвинутые против него Генпрокуратурой Украины, называет бредовыми.
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По данным источников «Ъ», в ходе расследования дела об убийстве Дениса Вороненкова следственная бригада ГСУ СКР отрабатывает различные версии преступления. Однако большинство из них так или иначе связаны с бизнес-конфликтами экс-депутата, который занимался сдачей в аренду и продажей нежилых помещений, а также конфликтами из-за раздела принадлежавшего ему имущества.

В рамках этого дела, по данным «Ъ», ГСУ СКР было допрошено около пятидесяти человек из числа знакомых, родственников и деловых партнеров экс-депутата. Сам господин Вороненков, как сообщили некоторые свидетели, разговаривавшие с ним незадолго до убийства, сильно сожалел о том, что после сложения полномочий уехал не в США, где его якобы ждали, а на Украину. «Это была большая ошибка», — по словам свидетелей, говорил он.

Отметим, что сам Денис Вороненков продолжает оставаться обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному ГСУ СКР. В рамках уголовного дела, срок следствия по которому продлен до конца января 2018 года, ему инкриминируется организация рейдерского захвата здания в центре Москвы, оцениваемого почти в 130 млн руб. При этом предполагается, что к концу года потерпевший и представители господина Вороненкова уже начнут знакомиться с 70 томами уголовного дела. Родственники экс-депутата не согласились на прекращение его уголовного преследования, надеясь доказать в суде его невиновность.

Юрий Сюн, Николай Сергеев

Украина списала убийство Вороненкова на ревность бывшего мужа Максаковой
Во время загрузки произошла ошибка.
9 октября© Ньюстюб
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