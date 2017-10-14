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10:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на перекрёстке столкнулись иномарка и автомобиль «Скорой помощи»

Авария произошла рано утром.

Рано туром в субботу, 14 октября в Перми произошла авария. На улице Спешилова столкнулись иномарка и «Газель» скорой помощи.

«По предварительным данным, авария произошла в 7 часов 30 минут. “Газель” двигалась по улице Спешилова со стороны улицы Докучаева. На перекрёстке с улицей Борцов Революции произошло столкновение с автомобилем Renault Logan, который ехал со стороны улицы Лабинская», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Информация по пострадавшим в аварии ещё уточняется. На месте работают сотрудники полиции.

По словам очевидцев, «Газель получила серьёзные повреждения.

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