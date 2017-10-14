В Перми на перекрёстке столкнулись иномарка и автомобиль «Скорой помощи»

Рано туром в субботу, 14 октября в Перми произошла авария. На улице Спешилова столкнулись иномарка и «Газель» скорой помощи.

«По предварительным данным, авария произошла в 7 часов 30 минут. “Газель” двигалась по улице Спешилова со стороны улицы Докучаева. На перекрёстке с улицей Борцов Революции произошло столкновение с автомобилем Renault Logan, который ехал со стороны улицы Лабинская», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.