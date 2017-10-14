МАЗ провалился в асфальт в центре Хабаровска — соцсети
По свидетельствам очевидцев, происшествие случилось, когда автомобиль подъезжал к укладчику.
По свидетельствам очевидцев, происшествие случилось, когда автомобиль подъезжал к укладчику.
Хабаровск, 14 октября, AmurMedia.
Фото и видео грузового автомобиля, частично ушедшего под асфальт на пересечении Комсомольской улицы и Уссурийского бульвара, обсуждают хабаровчане в соцсетях. Очевидец на видеозаписи утверждает, что МАЗ буквально продавил дорожное покрытие, сообщает ИА AmurMedia.
Сообщение о дорожном курьезе появилось в одном из популярных
Позднее появилось и видео с места происшествия. Неизвестный оператор немного дополнил общую картину.
«Наш МАЗ… Асфальт продавил, подъезжал вот к укладчику. Ушел в землю» — сообщает мужчина на видеозаписи.
«Эх дороги, пыль да туман. За что платим», «У нас как всегда с дорогами» — сокрушаются в комментариях.
Пострадавших, судя по всему, в происшествии не было. Редакция продолжит следить за развитием ситуации.