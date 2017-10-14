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09:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

МАЗ провалился в асфальт в центре Хабаровска — соцсети

По свидетельствам очевидцев, происшествие случилось, когда автомобиль подъезжал к укладчику.

Хабаровск, 14 октября, AmurMedia.

Фото и видео грузового автомобиля, частично ушедшего под асфальт на пересечении Комсомольской улицы и Уссурийского бульвара, обсуждают хабаровчане в соцсетях. Очевидец на видеозаписи утверждает, что МАЗ буквально продавил дорожное покрытие, сообщает ИА AmurMedia.

Сообщение о дорожном курьезе появилось в одном из популярных Instagram-аккаунтов «ДТП Хабаровска». Подпись достаточно лаконична: «Комсомольская — Уссурийский бульвар».

Позднее появилось и видео с места происшествия. Неизвестный оператор немного дополнил общую картину.

«Наш МАЗ… Асфальт продавил, подъезжал вот к укладчику. Ушел в землю» — сообщает мужчина на видеозаписи.

«Эх дороги, пыль да туман. За что платим», «У нас как всегда с дорогами» — сокрушаются в комментариях.

Пострадавших, судя по всему, в происшествии не было. Редакция продолжит следить за развитием ситуации.

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