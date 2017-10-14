Поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле столичного метро

По неизвестным причинам, около 9:10 поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле на перегоне между станциями «Кузьминки» и «Текстильщики», что привело минимум к 20-минутной задержке движения. Остановившийся состав находился в тоннеле и был виден с платформы станции «Текстильщики». Машинист включал и выключал габаритные огни и осуществлял другие технические операции. Затем машинист высадил пассажиров из сломавшегося состава на станции «Текстильщики».