Поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле столичного метро
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на южном участке
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на южном участке
По неизвестным причинам, около 9:10 поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле на перегоне между станциями «Кузьминки» и «Текстильщики», что привело минимум к 20-минутной задержке движения. Остановившийся состав находился в тоннеле и был виден с платформы станции «Текстильщики». Машинист включал и выключал габаритные огни и осуществлял другие технические операции. Затем машинист высадил пассажиров из сломавшегося состава на станции «Текстильщики».
По громкой связи пассажиров предупредили об увеличенных интервалах движения поездов на