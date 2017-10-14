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09:59 (мск), источник: Интерфакс

Поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле столичного метро

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на южном участке Таганско-Краснопресненской линии, передал корреспондент «Интерфакса».

Источник: Агентство «Москва»

По неизвестным причинам, около 9:10 поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле на перегоне между станциями «Кузьминки» и «Текстильщики», что привело минимум к 20-минутной задержке движения. Остановившийся состав находился в тоннеле и был виден с платформы станции «Текстильщики». Машинист включал и выключал габаритные огни и осуществлял другие технические операции. Затем машинист высадил пассажиров из сломавшегося состава на станции «Текстильщики».

По громкой связи пассажиров предупредили об увеличенных интервалах движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра.

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