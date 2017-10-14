На окраине Омска пассажирский микроавтобус сбил женщину и скрылся

Как сообщили в омской Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса ГАЗ А64R42 двигался по трассе Омск — Тюмень. В районе дома № 75 по улице 2-я Солнечная он сбил пешехода, который, предположительно, шел по обочине в попутном направлении с микроавтобусом. После произошедшего водитель скрылся с места происшествия.