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10:37 (мск), источник: СуперОмск

На окраине Омска пассажирский микроавтобус сбил женщину и скрылся

Инцидент произошел утром в минувшую пятницу, 13 октября, на улице 2-я Солнечная в Омске.

Как сообщили в омской Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса ГАЗ А64R42 двигался по трассе Омск — Тюмень. В районе дома № 75 по улице 2-я Солнечная он сбил пешехода, который, предположительно, шел по обочине в попутном направлении с микроавтобусом. После произошедшего водитель скрылся с места происшествия.

В результате аварии 52-летняя женщина получила различные травмы и была госпитализирована.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось вычислить виновного водителя и установить его местонахождение всего за несколько часов. Им оказался 29-летний омич.

По факту аварии проводится проверка.

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