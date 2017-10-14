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10:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пешеход попал под колеса «ГАЗели» и спустя сутки скончался

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Куюргазинском районе Башкортостана днем 12 октября произошла автоавария со смертельным исходом. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что на улице Заслонова села Айсуак 33-летний житель Кумертау, управляя грузовой «ГАЗелью», предположительно, двигаясь задним ходом, сбил 60-летнего местного жителя.

В результате аварии мужчина обратился за медпомощью и был отпущен. Как выяснилось позже, в связи с ухудшением состояния он был госпитализирован. Накануне в ГИБДД поступило сообщение о том, что пешеход скончался.

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