В Башкирии пешеход попал под колеса «ГАЗели» и спустя сутки скончался
УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Куюргазинском районе Башкортостана днем 12 октября произошла автоавария со смертельным исходом. В
УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Куюргазинском районе Башкортостана днем 12 октября произошла автоавария со смертельным исходом. В
В результате аварии мужчина обратился за медпомощью и был отпущен. Как выяснилось позже, в связи с ухудшением состояния он был госпитализирован. Накануне в ГИБДД поступило сообщение о том, что пешеход скончался.