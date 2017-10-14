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10:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Водитель «КАМАЗа», пострадавший в аварии под Заинском, погиб

ДТП произошло на 43-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск.

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Водитель «КАМАЗа», который был госпитализирован после аварии под Заниском, скончался, сообщили «Вести КАМАЗА».

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», ДТП произошло на 43-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Водители «МАЗа» и «КАМАЗа» пострадали в ДТП на въезде в Заинск на 43-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. В 38-летний водитель «МАЗа» находится тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма, он без сознания находится в реанимации Заинской ЦРБ. В эту же больницу с травмами доставлен 21-летний водитель «КАМАЗа».

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