Водитель «КАМАЗа», пострадавший в аварии под Заинском, погиб

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», ДТП произошло на 43-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Водители «МАЗа» и «КАМАЗа» пострадали в ДТП на въезде в Заинск на 43-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. В 38-летний водитель «МАЗа» находится тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма, он без сознания находится в реанимации Заинской ЦРБ. В эту же больницу с травмами доставлен 21-летний водитель «КАМАЗа».